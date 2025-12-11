Эксперт Рублева: пик потока Геминиды придется на ночь с 13 на 14 декабря

"Падающие звезды", суперлуние и другие астрономические события пройдут в декабре 2025 и январе 2026 года, рассказали эксперты. Как за ними понаблюдать, расскажет Москва 24.

"Падающие звезды"

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, что в декабре 2025 года россиян ждет три значимых астрономических события. Это зимнее солнцестояние и два метеорных потока – Геминиды и Урсиды.

"Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков – Геминиды – придется на ночь с 13 на 14 декабря. Ожидается до 120 метеоров в час. Поток можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом при хорошей ясной погоде на всей территории России. Условия в этом году благоприятны, так как Луна близка к новолунию и отражает меньше солнечного света", – рассказала эксперт.

Она добавила, что особенность Геминиды в том, что их прародителем является не комета, как у большинства потоков, а астероид Фаэтон. Каждые полтора года он подходит к Солнцу на очень близкое расстояние, примерно в два раза превышающее дистанцию до Меркурия, и частично разрушается, оставляя рой частиц.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Когда Земля проходит через этот рой, частицы, имеющие возраст порядка тысячи лет, входят в атмосферу на скорости около 35 километров в секунду, создавая эффект "падающих звезд". Активность потока продолжается с 4 по 17 декабря.

"Также стоит упомянуть, что 21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году. В это время в Москве Солнце восходит около 08:58, заходит в 15:58 и продолжительность светового дня составляет всего около 7 часов. Для сравнения: в день летнего солнцестояния в столице он длится 17 часов 33 минуты", – отметила специалист.

Она добавила, что это астрономическое событие, которое невозможно увидеть напрямую, но его последствия ощущаются в повседневной жизни: уже в 15:00 начинаются сумерки, а к 18:00–19:00 наступает глубокая ночь. Солнцестояние знаменует приход зимы: после прохождения самой низкой точки Солнце как бы "замирает" (отсюда и название), а затем начинает подниматься выше, и день постепенно увеличивается.

"Также в ночь зимнего солнцестояния, с 21 на 22 декабря, достигает пика метеорный поток Урсиды. Он менее интенсивный – обычно наблюдается около 10–15 метеоров в час, иногда до 30. Поток связан с кометой 8P/Туттля, и Земля в это время пролетает сквозь шлейф оставленных ею частиц. Наблюдать Урсиды можно при ясной погоде на всей территории России с 17 по 27 декабря. Метеоры визуально вылетают из созвездия Малой Медведицы", – объяснила эксперт.

Специалист предупредила, что видимость метеорных потоков полностью зависит от погодных условий и отсутствия светового "загрязнения". В больших городах, таких как Москва, где сильна городская засветка, увидеть яркие, но не очень интенсивные вспышки будет сложно. Поэтому для наилучших впечатлений она посоветовала выехать за город, подальше от источников искусственного освещения.

Без "парада планет"?

Солнечный парад планет сформируется в небе нынешней зимой, рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По их данным, к небесному светилу приблизятся Венера и Марс и окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии к нему 22 января. Таким образом, они образуют почти ровную ромбовидную конфигурацию.

Однако астроном, популяризатор науки, лектор Ярослав Турилов в беседе с Москвой 24 отметил, что "парад планет" – это не строгий научный термин, а скорее понятие из любительской астрономии. Они условно делятся на малые (когда видны три-четыре планеты) и большие (пять и более). Все, что меньше четырех, им уже не является, отметил специалист.

"Ближайший парад планет ожидается во второй половине февраля 2026 года. Тогда после захода Солнца на вечернем небе можно будет увидеть Венеру, Меркурий, Марс, а также Юпитер и Сатурн. В январе же ничего подобного не будет", – рассказал эксперт.

При этом на небе почти всегда можно найти какую-либо планету. Например, 10 января 2026 года вечером будут видны только Юпитер (в созвездии Близнецов на востоке) и Сатурн (в созвездии Рыб на юго-западе). При этом Меркурий, Марс и Венера в это время окажутся ниже линии горизонта рядом с Солнцем, и увидеть их практически нереально. За исключением, возможно, Меркурия на предрассветном небе при идеальных условиях, добавил Турилов.





Ярослав Турилов астроном, популяризатор науки, лектор Парады планет, особенно малые, не являются уникально редким явлением и случаются несколько раз в год. Редкими считаются события, когда одновременно видно пять и более планет.

Эксперт добавил, что в январе также можно попытаться понаблюдать за метеорным потоком Квадрантиды, пик которого приходится на 3-е число.

"Хотя он может давать до 80 метеоров в час, в 2026 году яркая Луна сильно помешает наблюдениям и окажутся видны только самые мощные вспышки. Также в январе будет слабый поток гамма-Урсиды. Для наблюдения любых метеорных потоков критически важно темное небо, поэтому необходимо уехать подальше от городской засветки и иметь открытый горизонт", – посоветовал астроном.

Кроме того, 3 января произойдет суперлуние, которое означает момент наибольшего сближения Луны с Землей в фазе полнолуния. При этом сам термин используют лишь для популяризации науки, обратил внимание астроном.

По его словам, визуально спутник Земли будет смотреться как обычно, поскольку глаз человека не заметит разницу. Ощутить ее можно, только если сделать фото обычной Луны и суперлуния, а после – сравнить. В других случаях, когда человек замечает "огромную" Луну у горизонта, это в большей степени оптическая иллюзия, заключил Турилов.

