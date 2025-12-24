Форма поиска по сайту

24 декабря, 10:40

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Нового года в Москве открыли 12 зданий обновленных поликлиник, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В столице уже работают головное подразделение ГП № 220 в районе Пресненском, ГП № 45 филиал № 3 в Левобережном, КДП № 121 филиал № 6 в Южном Бутове, а также:

  • КДЦ № 6 филиал № 7 / ДГП № 125 филиал № 5 в Лианозове;
  • ГП № 219 филиал №4 / ДГП № 94 филиал № 5 в Куркине;
  • КДП № 121 филиал № 3 / ДГП № 118 филиал № 7 в Южном Бутове;
  • ГП № 2 филиал № 1 в Чертанове Северном;
  • ГП № 212 филиал № 70 в районе Ново-Переделкино;
  • ГП № 62 филиал № 2 в районе Хорошёво-Мнёвники;
  • КДП № 121 филиал № 1 в Южном Бутове;
  • ГП № 209 филиал № 1 в районе Фили-Давыдково;
  • ДКЦ № 1 корпус Б в районе Коньково.

Собянин отметил, что они полностью модернизированы и соответствуют новому московскому стандарту. Специалистами был обновлен фасад, изменена планировка внутренних пространств. Кроме того, они заменили инженерные коммуникации и увеличили электрические мощности зданий.

Помимо этого, была выполнена качественная отделка помещений, благоустроена и озеленена прилегающая территория. Все здания оснащены новейшим оборудованием, в любом можно получить квалифицированную и современную медицинскую помощь.

"Во всех филиалах работают по 8 самых востребованных специалистов. В головных подразделениях дополнительно принимают до 5 узких специалистов", – заключил мэр.

Ранее Собянин осмотрел новый центр хронических болезней в Международном медицинском кластере. Совместно с израильским медцентром "Хадасса" были построены два корпуса: терапевтический и диагностический. В них установлено современное оборудование, которое используется для оказания помощи, особенно в области онкологии.

Градоначальник назвал открытие объектов важным начинанием, которое востребовано и в Москве, и в России в целом. Он счел важным, что это единый медкомплекс, который дает представление о самых современных медицинских технологиях. Учреждение будет обмениваться опытом со столичными больницами и центром паллиативной помощи.

мэр Москвымедицинагород

