25 ноября, 14:29

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии двух центров женского здоровья

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В преддверии Дня матери в Москве заработали еще два центра женского здоровья, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр города подчеркнул, что такие клиники являются ключевым элементом столичного стандарта медицинской помощи. В его основе – всесторонняя забота о женском здоровье. Кроме того, он включает в себя полный цикл услуг, начиная с консультаций и обследований и заканчивая сопровождением во время беременности и родов.

Один из центров находится в ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой в реконструированном здании по адресу улица Теплый Стан, дом 12А. Он объединил 3 женские консультации в Юго-Западном округе.

Центр может принимать 750 пациенток в смену, а помощь будут оказывать 68 врачей. Собянин подчеркнул, что среди них в том числе специалисты, которых не было в женских консультациях старого формата, например врачи-эндокринологи и терапевты. Будет также работать психолог, а к дежурному врачу можно будет обратиться в любой день недели без предварительной записи.

В Центре установлено свыше 160 единиц новейшего медоборудования, организован дневной стационар, буфет и игровое пространство.

Чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь, будут задействованы ресурсы ГКБ № 31, включая лабораторно-диагностическую службу. Это даст возможность оперативнее получить нужное направление и провести обследование или консилиумы по сложным случаям, подчеркнул глава города.

Второй Центр, который открылся в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, находится на Печорской улице. В нем созданы такие же комфортные и передовые условия для оказания профильной медпомощи.

"До конца года должны завершить еще один Центр женского здоровья. В планах – 9 новых центров. В результате в ближайшие годы мы закончим внедрение нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи во всех районах Москвы", – заключил Собянин.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что все городские стационары Москвы перешли на новую систему автоматической фиксации взаимодействия с пациентами, которая позволяет контролировать все этапы лечения.

Теперь при поступлении каждый горожанин получает браслет с QR-кодом, который сканируется медперсоналом во время выполнения различных процедур, пояснила вице-мэр. Вся информация о времени и факте проведения манипуляций автоматически записывается в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

мэр Москвымедицинагород

