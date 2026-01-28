Актер Стивен Сигал продает свой особняк в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американский актер Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию NF Group, которая является консультантом по продаже резиденции актера.

Общая площадь загородного дома составляет 500 квадратных метров, он находится на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус". Резиденция состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю – все это располагается на лесном участке площадью 15 соток.

В основном доме есть три спальни, три санузла, кинотеатр, ванная комната, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом состоит из двух уровней: на первом находятся душевая и сауна, а на втором – спальня.

Стоимость особняка, которую запрашивает Сигал, не раскрывается.

Ранее Сигал заявил, что гордится быть русским и планирует продолжать жить и работать в России. Актер выразил благодарность за возможность быть частью российского общества.

Председатель общественной организации "Ветераны России" Ильдар Резяпов предложил присвоить Сигалу звание заслуженного артиста РФ. Соответствующее обращение он направил Владимиру Путину и Минкультуры.