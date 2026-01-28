Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 04:15

Шоу-бизнес

Актер Стивен Сигал продает свой особняк в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американский актер Стивен Сигал решил продать свой особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию NF Group, которая является консультантом по продаже резиденции актера.

Общая площадь загородного дома составляет 500 квадратных метров, он находится на закрытой охраняемой территории в клубном поселке "Конус". Резиденция состоит из основного двухэтажного дома, гостевого дома с баней и беседки-барбекю – все это располагается на лесном участке площадью 15 соток.

В основном доме есть три спальни, три санузла, кинотеатр, ванная комната, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом состоит из двух уровней: на первом находятся душевая и сауна, а на втором – спальня.

Стоимость особняка, которую запрашивает Сигал, не раскрывается.

Ранее Сигал заявил, что гордится быть русским и планирует продолжать жить и работать в России. Актер выразил благодарность за возможность быть частью российского общества.

Председатель общественной организации "Ветераны России" Ильдар Резяпов предложил присвоить Сигалу звание заслуженного артиста РФ. Соответствующее обращение он направил Владимиру Путину и Минкультуры.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика