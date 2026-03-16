Собянин: на подлете к Москве сбиты уже 121 БПЛА более чем за сутки

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков дронов уже находятся специалисты экстренных служб.

Атака украинских беспилотников на Москву началась в субботу, 14 марта. Согласно последним данным, количество сбитых дронов более чем за сутки составило уже 121.

Недавно столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавани возвращаются к штатному режиму работы.