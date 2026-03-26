26 марта, 10:16

Транспорт

Поезда задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении из-за остановки состава

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда, направляющиеся в сторону Одинцово, задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), предупредила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной стала остановка состава на станции Баковка по техническим причинам. В настоящее время вагон возобновил движение, однако задержка других электричек составляет несколько часов.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас совместно с МЖД предпринимаются меры для сокращения времени опозданий.

Ранее 11 пассажирских поездов отклонились от своего графика в Рязанской области. Корректировка расписания возникла из-за повреждения инфраструктуры на перегоне Рязань-1 – Лесок. В связи с этим произошло отключение напряжения контактной сети.

До этого стало известно о повреждении платформы на железнодорожной станции Мытищи. В результате случившегося никто не пострадал, однако доступ пассажиров к поврежденному участку был ограничен.

Читайте также


Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

