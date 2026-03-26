Поезда задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении из-за остановки состава

Поезда, направляющиеся в сторону Одинцово, задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), предупредила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной стала остановка состава на станции Баковка по техническим причинам. В настоящее время вагон возобновил движение, однако задержка других электричек составляет несколько часов.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас совместно с МЖД предпринимаются меры для сокращения времени опозданий.

Ранее 11 пассажирских поездов отклонились от своего графика в Рязанской области. Корректировка расписания возникла из-за повреждения инфраструктуры на перегоне Рязань-1 – Лесок. В связи с этим произошло отключение напряжения контактной сети.

До этого стало известно о повреждении платформы на железнодорожной станции Мытищи. В результате случившегося никто не пострадал, однако доступ пассажиров к поврежденному участку был ограничен.