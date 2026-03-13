13 марта, 17:13

Транспорт

Поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки состава на станции Ипподром, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Речь идет о поезде дальнего пригорода Москва – Голутвин в сторону области. В ЦППК отметили, что остановка была совершена из-за оказания медицинской помощи пассажиру. Другие при этом смогли уехать на следующем поезде.

Ранее сообщалось, что на МЦД-3 увеличат интервалы движения до 1 часа в выходные, 14 и 15 марта. Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту путей на участке между станциями Перово и Люберцы. Работы продолжатся 21 и 22 марта, о графике в эти дни расскажут позже.

Будут укорочены и маршруты. Большинство поездов со стороны Ипподрома будут курсировать от и до станций Люберцы и Выхино. Некоторые составы не остановятся на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки.

