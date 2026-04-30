Обработка территорий от борщевика начнется в столичном регионе с 1 мая

В Подмосковье с 1 мая начнут обрабатывать территории 44 муниципальных образований от борщевика Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Мероприятия будут двухэтапными и продлятся до начала осени. Первый этап планируется проводить с мая по июнь, а второй – с конца июня до сентября. Специалисты обработают 23 537 гектаров территорий.

В пресс-службе напомнили, что владельцам дачных участков необходимо убирать борщевик самостоятельно. Если меры не будут приняты, гражданам грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. При этом юридическим лицам придется заплатить уже 400–700 тысяч, а должностным лицам – 200 тысяч рублей.

В 2026 году в России были введены новые требования для владельцев загородных участков. В частности, теперь дачникам нельзя держать на своих территориях диких зверей из утвержденного списка. В него вошли змеи, хищники, бегемоты, крокодилы, моржи, тюлени и некоторые виды черепах, китообразных, ящериц, пауков и скорпионов.

Также ужесточились правила пожарной безопасности. Например, мангал следует размещать минимум в 5 метрах от жилья, а разжигать костер – по меньшей мере в 50 метрах от построек.