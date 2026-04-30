30 апреля, 18:12
В Госдуме предложили оставить дорожные камеры только в местах с высокой аварийностью
Дорожные камеры стоит оставить только в тех местах, где чаще всего происходят аварии. С таким предложением выступили депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, глава партии Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает РИА Новости.
Кроме того, парламентарии призвали не снижать нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах. Свое обращение они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По их мнению, реализация инициативы позволит вернуть дорожным камерам изначальный смысл – предупреждение аварий и спасение жизни автомобилистов.
Депутаты также предложили обязательно размещать у каждой системы фотовидеофиксации заметный знак, предупреждающий о камере. Он должен хорошо различаться заблаговременно и при любой погоде.
Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык заявил, что дорожные камеры технически готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот вопрос уже выносился на обсуждение после предложения одного из министерств. Однако большинство депутатов выступили против. Минтранс идею также не поддержал.
Эксперт отметил, что ни одна дорожная камера не гарантирует отсутствие ошибок