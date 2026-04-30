Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 18:12

Политика

В Госдуме предложили оставить дорожные камеры только в местах с высокой аварийностью

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Дорожные камеры стоит оставить только в тех местах, где чаще всего происходят аварии. С таким предложением выступили депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, глава партии Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает РИА Новости.

Кроме того, парламентарии призвали не снижать нештрафуемый порог превышения скорости на дорогах. Свое обращение они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По их мнению, реализация инициативы позволит вернуть дорожным камерам изначальный смысл – предупреждение аварий и спасение жизни автомобилистов.

Депутаты также предложили обязательно размещать у каждой системы фотовидеофиксации заметный знак, предупреждающий о камере. Он должен хорошо различаться заблаговременно и при любой погоде.

Ранее генеральный директор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык заявил, что дорожные камеры технически готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот вопрос уже выносился на обсуждение после предложения одного из министерств. Однако большинство депутатов выступили против. Минтранс идею также не поддержал.

политикатранспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика