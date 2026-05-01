Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Поезд, на которым ехал ученый, прибыл на Московский вокзал в 07:00 по московскому времени в пятницу, 1 мая.

На вокзале его встречала жена. По словам Бутягина, сначала он отправится к себе домой, после чего навестит родных.

Археолог был задержан спецслужбами Польши по запросу Украины в конце 2025 года. Его обвинили в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Позже Бутягин заявил, что его выдача Киеву представляет угрозу жизни из-за российского гражданства. Несмотря на это, суд в Польше принял решение о его экстрадиции на Украину. При этом отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано.

28 апреля археолога и жену военного, проходящую службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии. Обмен прошел на белорусско-польском участке границы.