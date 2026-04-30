Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 17:59

Археолог Бутягин признался, что больше всего скучал по апельсинам в польской тюрьме

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, рассказал, что в заключении больше всего скучал по мясу и апельсинам. Об этом сообщает газета "Известия".

"Потому что там (в тюрьме. – Прим. ред.) можно было купить яблоки, помидоры, бананы и лимоны, а апельсины, например, нельзя", – объяснил он.

Бутягин добавил, что при этом он не голодал. Тем не менее ученый иногда выбрасывал макароны или "какую-нибудь ужасную кашу", поскольку их "невозможно было есть".

Археолог был задержан спецслужбами Польши по запросу Украины в конце 2025 года. Его обвинили в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ученому грозило до 10 лет лишения свободы.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом Бутягина. Сам археолог заявял, что его выдача Украине представляла угрозу жизни из-за российского гражданства.

Несмотря на это, суд в Польше принял решение о его экстрадиции на Украину. При этом отсутствие доказательств обвинения в разрушении памятников Бутягиным было проигнорировано.

Однако 28 апреля археолога и супругу военного, проходящую службу в Приднестровье, обменяли на двух офицеров спецслужб Молдавии. Обмен прошел на белорусско-польском участке границы.

