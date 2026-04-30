Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 18:44

Политика

Литовскому дипломату выразили протест в МИД из-за ликвидации захоронения советских солдат

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Временную поверенную в делах Литвы в Москве Йолантц Тубайте вызвали в МИД России после ликвидации литовскими властями захоронения солдат и офицеров Красной Армии в городе Шяуляй. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ назвали эти действия варварскими и циничными, особенно накануне Дня Победы. Литовской стороне заявили протест и потребовали прекратить эту "кощунственную практику".

В ведомстве добавили, что власти Литвы поощряют подобные действия, забыв об истории своей страны. Там напомнили, что после Второй мировой войны Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, ранее находившиеся в составе Польши, а также Клайпеду и Клайпедскую область, принадлежавшие Германии. Поэтому Литва должна быть благодарна советским солдатам, а не глумиться над их прахом.

Кроме того, там указали, что, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений может грозить уголовная ответственность. Это касается и захоронений, которые находятся в других странах.

Ранее российское дипведомство выразило протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии. Это было связано с тем, что власти данных государств начали регламентировать административно-хозяйственную деятельность посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине.

В МИД РФ пояснили, что такие действия затрудняют работу российских загранучреждений, а также нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой Прибалтика должна предоставлять возможности для функционирования представительств.

