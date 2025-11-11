ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области

Фото: 123RF/grigorenko

Российские спецслужбы предотвратили попытку властей ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в марте этого года немецкое посольство совместно с организацией "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" незаконно извлекло останки солдат ФРГ в Свято-Вознесенском женском монастыре в Дубовском районе.

После этого планировалось перезахоронение останков на мемориальном комплексе "Россошки" с воинскими почестями. В региональном ФСБ России выяснили, что эти мероприятия власти ФРГ хотели провести в канун 9 Мая. Также правительство собиралось транслировать событие в западных СМИ.

В результате российские спецслужбы предотвратили информационно-пропагандистскую акцию, которая была нацелена на дискредитацию политики России по сохранению исторической памяти. Таким образом также удалось не допустить героизации немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, силовики провели обыски в офисе "Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, где были найдены незаконно эксгумированные останки неопознанных военных, а также дрон, с помощью которого осуществлялась съемка территории, в том числе неподалеку от объектов Минобороны РФ.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением захоронения советских воинов в Эстонии и установить все обстоятельства инцидента.

По информации СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии при помощи экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.