Власти Литвы приняли законопроект о переносе захоронения советских воинов

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Парламент Литвы одобрил поправки к законам, разрешающие переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, которые пропагандируют запрещенную идеологию. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно нововведениям, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, которые были внесены в Реестр культурных ценностей, будет отменен в случае, если места захоронения признаются "пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии".

Данный проект поддержали 89 законодателей, пятеро воздержались. При этом никто из депутатов не выступил против.

Поправки были инициированы жителями города Шяуляй. Они высказались за перенос останков 52 советских воинов, которых похоронили около входа в собор святых Петра и Павла.

Ранее памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы советского солдата в Молдавии. Также он поручил во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего.