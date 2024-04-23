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Власти болгарской столицы Софии возобновили процесс демонтажа памятника Советской армии, сообщило Болгарское телеграфное агентство БТА.

Процесс демонтажа возобновили после решения Высшего административного суда, который признал недействительными постановления административного суда Софии ввиду отсутствия юридического интереса. В частности, 22 апреля с постамента сняли облицовочные плиты с надписями.

Демонтаж памятника начался в декабре прошлого года. У скульптурной группы срезали самую высокую часть – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Причиной демонтажа памятника назвали трещины и эрозии в сооружении, которые могут представлять опасность для горожан.

Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер называл демонтаж памятника Советской армии в Софии беспределом и преступлением. По его словам, население Болгарии не может противостоять подобным действиям власти из-за запугиваний.

Владимир Путин, выступая в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, назвал снос памятников в соседних государствах потрясающим невежеством с плохими последствиями.