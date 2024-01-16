Парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже "Бронзового солдата"

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Парламент Эстонии большинством голосов отклонил законопроект Консервативной народной партии (EKRE) о демонтаже всех памятников советским воинам на территории страны, сообщает РБК.

В том числе речь идет о памятнике советскому воину в Таллине, известному как "Бронзовый солдат".

Законопроект внесли на рассмотрение 29 мая прошлого года. В пояснительной записке говорилось, что памятники, установленные в советскую эпоху, "унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю".

Также инициаторы законопроекта заявили, что перенос памятника "Бронзовый солдат" не решит проблему, поскольку в стране остаются те, кто продолжает поддерживать Кремль. В связи с этим монумент предлагалось полностью демонтировать. В первом чтении законопроект поддержали 14 депутатов из 101, против проголосовали 54, что означает его снятие с обсуждения.

"Бронзовый солдат" был воздвигнут 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина. Ежегодно 9 мая жители эстонской столицы возлагали цветы и венки к основанию монумента.

Ранее депутаты болгарского города Пловдива предложили демонтировать и перенести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша". Они внесли в горсовет Пловдива предложение перенести памятник до конца 2024 года.

Предполагается, что сессия горсовета рассмотрит данный вопрос 17 января. По проекту депутатов "Алешу" могут убрать в Музей коммунистического искусства. Однако в местном издании "24 часа" скептически отнеслись к перспективе данной инициативы. По их данным, судьба памятника не стоит на повестке дня и не является актуальным вопросом.

В конце прошлого года рабочие начали демонтаж памятника Советской армии в Софии в Болгарии. Причиной демонтажа памятника называют трещины и эрозии в сооружении, которые могут представлять опасность для горожан.

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