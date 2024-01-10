Болгарские депутаты предложили демонтировать и убрать памятник советскому солдату "Алеша"

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Депутаты болгарского города Пловдива предложили демонтировать и перенести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", пишет РИА Новости со ссылкой на партию "Демократы за сильную Болгарию".

В число инициаторов входят муниципальные советники города – Владимир Славенски и Йоно Чепилски, входящие в коалицию "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария". Они внесли в горсовет Пловдива предложение перенести памятник до конца 2024 года.

Предполагается, что сессия горсовета рассмотрит данный вопрос 17 января. По проекту депутатов, "Алешу" могут убрать в Музей коммунистического искусства. Однако в местном издании "24 часа" скептически отнеслись к перспективе данной инициативы. По их данным, судьба памятника не стоит на повестке дня и не является актуальным вопросом.

В конце прошлого года рабочие начали демонтаж памятника Советской армии в Софии в Болгарии. Причиной демонтажа памятника называют трещины и эрозии в сооружении, которые могут представлять опасность для горожан.

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер назвал демонтаж памятника беспределом и преступлением. Он сказал, что это является проявлением фашистской сути нынешних властей Болгарии, которые "агрессивно и бесчеловечно ведут себя по отношению к истории".

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