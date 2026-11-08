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08 ноября, 10:10

Спорт

Российский фигурист Дикиджи занял второе место на этапе Гран-при ISU в Китае

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал вторым на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

По итогам двух программ Дикиджи набрал 282,44 балла. Первое место занял японец Као Миура, у него 293,25 балла. Третьим стал Евгений Семененко, который также представляет Россию. Его результат – 281,62 балла.

В сентябре Дикиджи выиграл международный турнир Kinoshita Group Cup в Токио. Вторым на них стал японец Сюн Сато. Третье место занял еще один россиянин Евгений Семененко.

В октябре Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, а третьим стал Петр Гуменник. Таким образом, весь пьедестал в мужском одиночном фигурном катании достался россиянам.

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