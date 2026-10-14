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14 октября, 18:00

Спорт

Российский фигурист Дикиджи вошел в заявку на этап Гран-при ISU в Японии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Владислав Дикиджи попал в заявку на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Соревнования в Токио примут с 27 по 29 ноября.

Ранее ISU обнародовал списки запасных участников на этапы Гран-при. В мужском одиночном катании первым запасным стал Дикиджи, который до этого выиграл международный турнир Kinoshita Group Cup в Токио.

Кроме того, Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, а третьим стал Петр Гуменник.

Всего российские фигуристы завоевали 13 медалей на турнире в Казахстане.

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