14 октября, 18:00Спорт
Российский фигурист Дикиджи вошел в заявку на этап Гран-при ISU в Японии
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российский фигурист Владислав Дикиджи попал в заявку на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Соревнования в Токио примут с 27 по 29 ноября.
Ранее ISU обнародовал списки запасных участников на этапы Гран-при. В мужском одиночном катании первым запасным стал Дикиджи, который до этого выиграл международный турнир Kinoshita Group Cup в Токио.
Кроме того, Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, а третьим стал Петр Гуменник.
Всего российские фигуристы завоевали 13 медалей на турнире в Казахстане.