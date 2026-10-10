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10 октября, 16:09

Спорт

Фигурист Дикиджи выиграл турнир в Казахстане

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 312,79 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (277,23), а третьим стал Петр Гуменник (261,76). Таким образом, весь пьедестал в мужском турнире достался россиянам.

Дикиджи установил рекорд среди российских фигуристов по сумме баллов на международных турнирах. Прежнее достижение принадлежало Евгению Семененко, который в сентябре победил на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии с результатом 292,09 балла.

Также Дикиджи обновил рекорд для россиян по итогам произвольной программы – 205,48 балла против 190,93 у Семененко. Ранее он установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников на международных соревнованиях (107,31).

Всего российские фигуристы завоевали 13 медалей на турнире в Казахстане. Золото помимо Дикиджи взяла Алексанра Игнатова (до замужества – Трусова). Серебряными призерами стали Лутфуллин, а также танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Бронзу завоевал Гуменник.

В юниорских соревнованиях россияне заняли весь пьедестал у одиночников. У мужчин тройку лучших составили Арсений Федотов, Александр Чмиль и Глеб Ковтун, а у женщин – Алиса Заикина, Виктория Стрельцова и Алена Принева. В танцах на льду первое и второе места заняли дуэты Мария Фефелова и Артем Валов, а также Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал списки запасных участников на этапы Гран-при. В мужском одиночном катании первым запасным стал Дикиджи, который до этого выиграл международный турнир Kinoshita Group Cup в Токио.

Кроме того, в перечень вошли три спортивные пары, которые заняли весь пьедестал на турнире в Токио: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

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