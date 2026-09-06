Фигуристка Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова) заняла второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио в одиночном катании. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме двух программ спортсменка набрала 221,06 балла: 74,92 за короткую и 146,14 за произвольную. Победительницей стала японка Мао Симада, набравшая 231,32 балла (78,84 за короткую и 152,48 за произвольную).

Третье место заняла россиянка Анна Фролова с результатом 207,86 балла (73,66 + 134,20). Еще одна представительница России Камилла Нелюбова показала пятый результат, набрав 76,08 балла за короткую и 125,26 за произвольную.

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли золото на международном турнире Kinoshita Group Cup в соревновании спортивных пар. По сумме двух программ спортсмены набрали 203,66 балла.

Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла. Третье место у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева – 189,94 балла.

