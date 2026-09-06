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06 сентября, 08:09

Спорт

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли международный турнир в Японии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли золото на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме двух программ спортсмены набрали 203,66 балла (72,25 за короткую и 131,41 за произвольную). Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 202,55 балла (72,30 + 130,25). Третье место у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева – 189,94 балла (70,81 + 119,13).

Кроме того, первое место на турнире Kinoshita Group Cup занял российский фигурист Владислав Дикиджи. Вторым на них стал японец Сюн Сато. Третье место занял еще один россиянин Евгений Семененко.

Ранее российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов также взяли золото на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду в Бангкоке. Спортсмены набрали 65,33 балла за ритм-танец и 100,76 – за произвольный.

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