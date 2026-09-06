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06 сентября, 04:57

Происшествия

На востоке Москвы загорелось неэксплуатируемое здание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Лечебная в Восточном административном округе Москвы произошло возгорание в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Прибывшие пожарные оперативно локализовали огонь. Сведения о пострадавших в чрезвычайную службу не поступали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее студентов техникума и воспитанников специальной школы эвакуировали в Соль-Илецком округе Оренбургской области из-за природного пожара. Возгорание произошло в садовом товариществе "Заря". Из-за неблагоприятных погодных условий огонь перекинулся на территорию Соль-Илецкого участкового лесничества.

Всего было эвакуировано 60 человек из техникума, а также 22 человека, включая 21 несовершеннолетнего, из специальной школы для мальчиков. К ликвидации огня привлекались 30 специалистов и 18 единиц техники.

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