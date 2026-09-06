Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:21

Политика

Путин поддержал идею привлекать к защите от БПЛА добровольцев с категорией "Д"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал предложение разрешить добровольцам с категорией годности "Д" проходить службу в региональных подразделениях, занимающихся защитой объектов от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой к главе государства обратился военный корреспондент Евгений Поддубный, входящий в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России". Он предложил в порядке исключения допускать к службе добровольцев, получивших тяжелые ранения, если они способны выполнять поставленные задачи, в том числе в подразделениях БАРС, охраняющих города, села и предприятия от дронов.

Поддубный пояснил, что среди добровольцев есть сформировавшийся костяк людей, которые, трезво оценивая свои возможности, настойчиво просят разрешить им службу именно в региональных структурах, отвечающих за оборону объектов от беспилотников. При этом он подчеркнул, что речи об отправке таких бойцов на передовую не идет.

В ответ на это Путин заявил, что поддерживает данную инициативу.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие 2026 года более 16 тысяч россиян отправились в зону боевых действий добровольцами, а еще 40 тысяч человек пополнили войска беспилотных систем. Всего, по его данным, с января по июнь контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек.

Читайте также


властьполитика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика