Путин поддержал идею привлекать к защите от БПЛА добровольцев с категорией "Д"

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Владимир Путин поддержал предложение разрешить добровольцам с категорией годности "Д" проходить службу в региональных подразделениях, занимающихся защитой объектов от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой к главе государства обратился военный корреспондент Евгений Поддубный, входящий в пятерку лидеров предвыборного списка "Единой России". Он предложил в порядке исключения допускать к службе добровольцев, получивших тяжелые ранения, если они способны выполнять поставленные задачи, в том числе в подразделениях БАРС, охраняющих города, села и предприятия от дронов.

Поддубный пояснил, что среди добровольцев есть сформировавшийся костяк людей, которые, трезво оценивая свои возможности, настойчиво просят разрешить им службу именно в региональных структурах, отвечающих за оборону объектов от беспилотников. При этом он подчеркнул, что речи об отправке таких бойцов на передовую не идет.

В ответ на это Путин заявил, что поддерживает данную инициативу.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что за первое полугодие 2026 года более 16 тысяч россиян отправились в зону боевых действий добровольцами, а еще 40 тысяч человек пополнили войска беспилотных систем. Всего, по его данным, с января по июнь контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек.