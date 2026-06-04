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04 июня, 18:31

Общество

МО РФ уточнило список психрасстройств, запрещающих контракт при мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобороны России уточнило список психических расстройств, ограничивающих возможность службы по контракту в период мобилизации. Обновленный перечень опубликован на портале правовых актов.

Приказ, направленный на предотвращение приема на военную службу граждан с психическими расстройствами и снижение риска суицидов в Вооруженных силах, был подготовлен оборонным ведомством в середине марта.

Согласно документу, подписанному врио министра обороны, корректировка коснулась седьмого пункта перечня заболеваний. Он был дополнен органическим кататоническим состоянием, органическим бредовым (шизофреноподобным) расстройством, органическими расстройствами настроения (аффективные), органическим тревожным расстройством, органическим диссоциативным расстройством и легким когнитивным расстройством.

Вместе с этим в список были добавлены:

  • психические расстройства и расстройства поведения из-за употребления психоактивных веществ;
  • острые полиморфные психотические расстройства;
  • шизофрения и хронические бредовые расстройства;
  • шизотипические, шизоаффективные и аффективные расстройства;
  • фобические тревожные расстройства и другие тревожные расстройства;
  • обсессивно-компульсивное и посттравматическое стрессовое расстройство;
  • диссоциативные (конверсионные) расстройства.

Завершают перечень расстройства психологического (психического) развития, эмоциональные расстройства и расстройства поведения, которые обычно проявляются в детском и подростковом возрасте, а также умственная отсталость.

В предыдущей версии приказа не было указано конкретных заболеваний и расстройств, а ограничивалась лишь общими формулировками.

Ранее Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право на отсрочку от военной службы студентам вузов МЧС, которые обучаются очно в должности курсанта. Отсрочку предоставят только зачисленным в оброрганизации непосредственно после получения среднего профессионального образования.

При этом профиль полученного СПО должен соответствовать направленности программ вуза МЧС. Введено также количественное ограничение, согласно которому правом на отсрочку смогут воспользоваться не более 200 человек в год.

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