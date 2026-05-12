Путин дал отсрочку от призыва курсантам вузов МЧС, поступившим после колледжа

Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право на отсрочку от военной службы студентам вузов МЧС, которые обучаются очно в должности курсанта. Указ опубликован на портале правовых актов.

Отсрочку предоставят тем, кто зачислен в образовательные организации непосредственно после получения среднего профессионального образования. При этом профиль полученного СПО должен соответствовать направленности программ вуза МЧС. Введено также количественное ограничение, согласно которому правом на отсрочку смогут воспользоваться не более 200 человек в год.

В начале марта Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.

Кроме того, российский президент установил единовременные выплаты в 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Речь идет о контрактниках без гражданства, поступивших на службу в российские войска с 7 июля 2025 года.