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06 июня, 13:27

Общество

Учебный год в России прошел в штатном режиме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Учебный год в России прошел штатно, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период ГИА стартовал 1 июня – расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников.

Кроме того, в 2026 году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1,6 миллиона учеников.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала учебного года видеоразборы заданий ЕГЭ в "Московской электронной школе" посмотрели более 1,7 миллиона раз.

Самым популярным видеоразбором по русскому языку оказалось задание № 27 – сочинение, по профильной математике – задача № 5 на теорию вероятностей, по физике – задание № 1 по кинематике, по информатике – задание № 11 по вычислению объема сообщения, а по обществознанию – задание № 1 на соотнесение понятий.

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