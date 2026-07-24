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24 июля, 15:34

Культура

Актриса Эмили Блант заговорила по-русски в фильме Спилберга "День разоблачения"

Фото: ТАСС/AP/Millie Turner

Актриса Эмили Блант самостоятельно выучила русский язык для роли в фильме Стивена Спилберга "День разоблачения", пишет "Газета.ру".

В одной из сцен героиня Блант спорит на кухне со своим партнером и незаметно для себя переходит на русский язык. Актриса произносит фразу почти без акцента: "Да, я в порядке, просто голова болит, я не выспалась. Нью-Йорк, не знаю, может быть, нам стоит там попробовать? Или в Чикаго?"

При этом 43-летняя артистка отказалась от использования технологий искусственного интеллекта и выучила русские выражения самостоятельно.

По сюжету у телеведущей Маргарет Фэрчайлд есть способность вступить в контакт с инопланетной цивилизацией. Из-за этого она оказывается замешана в международном скандале.

Ранее Спилберг признался, что несколько раз просил разрешения снять фильм про агента Джеймса Бонда. Желание работать над фильмом у него появилось после просмотра кинокартины "Доктор Ноу". После успеха фильма "Челюсти" Спилберг связался с продюсером и создателем кинофраншизы Альбертом Брокколи, но получил отказ.

При этом через несколько лет продюсер просил использовать мелодию из "Челюстей" для фильма "Лунный гонщик". Спилберг сказал, что разрешит в ответ на возможность снять фильм об агенте 007, но снова получил отказ.

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