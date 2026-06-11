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11 июня, 15:24

Культура

Режиссер Спилберг заявил, что просил о возможности снять фильм о Джеймсе Бонде

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Режиссер Стивен Спилберг признался, что несколько раз просил разрешения снять фильм про агента Джеймса Бонда. Он признался в этом на подкасте The Rest Is Entertainment.

По его словам, он захотел снять один из фильмов серии после того, как посмотрел кинокартину "Доктор Ноу" – первую часть бондианы. После кассового успеха фильма "Челюсти" Спилберг связался с продюсером и создателем кинофраншизы Альбертом Брокколи, но получил отказ.

Через несколько лет продюсер спросил, можно ли ему использовать мелодию из "Челюстей" для фильма "Лунный гонщик", и тогда режиссер сказал, что разрешит, если ему дадут возможность снять фильм об агенте 007, но снова получил отказ.

"Он никогда не объяснял, почему не впускает меня в семью Бонд", – добавил Спилберг.

При этом, по словам режиссера, если к нему придут с предложением снять фильм про шпиона сейчас, то он откажется со словами, что у создателей кинофраншизы "нет столько денег".

Amazon MGM Studios запустила работу над новым фильмом про Бонда в апреле 2025 года. Руководитель отдела по вопросам кино, стриминга и постановок Кортни Валенти подчеркивал, что они стремятся отдать дань уважения культовому персонажу, одновременно открыв зрителям по всему миру новую завораживающую главу.

Известно, что картину снимет режиссер и сценарист Дени Вильнев, который называл себя "ярким поклонником Бонда".

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