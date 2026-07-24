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24 июля, 16:14

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SHOT: туристы погубили выброшенного на берег в Анапе дельфина

Туристы погубили выброшенного на берег в Анапе дельфина

Фото: телеграм-канал SHOT

В Анапе погиб дельфин-афалина, выброшенный на берег, которого отдыхающие пытались потрогать и самостоятельно вернуть в воду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ослабленное животное обнаружили у берега. К нему сразу подошли десятки туристов, которые принялись гладить дельфина, брали его за хвост, фотографировались и пытались помочь вернуться в море. При этом одна из отдыхающих просила людей не трогать афалину, однако к ее словам не прислушались.

Позже на место прибыли спасатели, но дельфин к тому моменту уже погиб. Специалисты научно-экологического центра "Дельфа" отметили, что здоровые дельфины практически не выбрасываются на берег. По их мнению, животное могло быть больным или сильно ослабленным, поэтому любые попытки прикоснуться к нему или переместить в воду могли только ухудшить его состояние.

Ранее специалисты освободили запутавшегося в веревках горбатого кита в Баренцевом море. Работы проходили в сложных погодных условиях, однако специалистам удалось помочь животному. Позднее они вернулись на базу.

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