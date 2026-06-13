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13 июня, 10:25

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В Заполярье освободили запутавшегося в веревках горбатого кита

Фото: телеграм-канал SHOT

Специалисты освободили запутавшегося в веревках горбатого кита в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщила автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова.

Она отметила, что работать участникам операции приходилось в сложных погодных условиях. Сейчас они возвращаются на базу.

9 июня горбатый кит был замечен возле поселка Териберка со свежими ранами на теле. На снятых видеокадрах было заметно, что плавник животного прижат к телу. Это указывало на травму или на то, что ему мешает веревка.

Специалисты ожидали хорошей погоды, чтобы выйти в море и провести съемку. На следующий день началась подготовка к спасательной операции.

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