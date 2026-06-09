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09 июня, 17:49

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Горбатый кит запутался в веревках у берегов Мурманской области

Фото: 123RF.com/izanbar

Краснокнижный горбатый кит запутался в веревках у берегов села Териберка в Мурманской области. Он получил раны, рассказала ТАСС автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова.

"На сегодня организован мониторинг, мы следим, где находится новый кит, который запутался в веревках у берегов Териберки. Ждем хорошей погоды, чтобы выйти в море и провести съемку, собираем информацию по киту", – отметила она.

По словам Ефремовой, на снятых видеокадрах заметна открытая рана, плавник кита прижат к телу. Это говорит о том, что у животного имеется травма или на нем остается веревка, пояснила она.

"Кит отъедается сейчас, жиреет, веревка натягивается, происходят раны и порезы. Такие запутывания очень часто бывают у морских животных, и они очень для них опасны", – указала автор проекта.

При этом, как подчеркнула Ефремова, у берегов села заметили и кита Станислава, которого спасли два года назад.

Ранее молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора около Владивостока. Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видеозапись, снятую очевидцами. На кадрах видно, как пытаются зацепить запутавшееся в сетях животное.

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