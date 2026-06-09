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09 июня, 12:19

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Молодой сивуч запутался в сетях в бухте около Владивостока

Фото: телеграм-канал "Тюленятник и все-все-все"

Молодой сивуч запутался в сетях в районе бухты Шамора около Владивостока, сообщил РИА Новости глава дайвинг-клуба "Море воды" Евгений Полухин, который много лет занимается спасением морских животных.

Реабилитационный центр "Тюлень" опубликовал видеозапись, снятую очевидцами. На кадрах видно, как пытаются зацепить запутавшееся в сетях животное. В центре призвали рыбаков и туристов, которые будут проплывать мимо, попытаться подтянуть багром за сеть к борту и позвонить по телефону 8 (924) 241-07-88.

"Он (сивуч. – Прим. ред.) полностью запутался (в сетях. – Прим. ред.), двигаться не может, он просто дрейфует, (сам распутаться уже. – Прим. ред.) не может, нужна помощь", – сказал Полухин.

По его словам, время для спасения тюленя ограничено, потому что животное может ослабнуть и утонуть.

"Если (увидевшие тюленя. – Прим. ред.) не распутают сами, я приеду распутаю ее (сеть. – Прим. ред.) в воде. Мне главное, чтобы его (сивуча. – Прим. ред.) зафиксировали, чтобы по всему Уссурийскому заливу его не пришлось искать", – добавил собеседник агентства.

Ранее на берегу Ладожского озера в Карелии спасли детеныша нерпы. Туристы заметили животное, сняли на видео и отправили в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих, чтобы специалисты смогли визуально оценить состояние нерпы. С разрешения специалистов люди перенесли детеныша к дороге, откуда его потом забрали сотрудники фонда.

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