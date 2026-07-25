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25 июля, 16:36

Экономика

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Фото: depositphotos/zorandim​

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года для производителей и непроизводителей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, ограничения на экспорт дизельного топлива отменят по мере стабилизации внутреннего рынка. Сейчас запрет на вывоз бензина и дизеля действует до 31 июля.

Россия также возобновит поставки нефтепродуктов в Казахстан после нормализации ситуации с топливом внутри страны. При этом Казахстан при необходимости готов поставлять в Россию отдельные виды нефтепродуктов.

"Россия исторически поставляла нефтепродукты в Казахстан, сейчас ситуация сложилась таким образом, что мы временно приостановили поставки", – сказал он.

Кроме того, власти рассматривают временное снижение норматива обязательных продаж топлива на бирже до 2%. По словам Новака, соответствующие нормативные акты планируют принять в ближайшее время. Решение позволит направлять высвободившиеся объемы по прямым договорам сельхозпроизводителям, для северного завоза и в регионы, где сохраняются проблемы с топливом.

В конце мая в России возникли сложности с обеспечением топливного рынка, что потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера, сейчас ситуация на АЗС выправляется.

Завершение ремонтных работ на ряде НПЗ позволило сбалансировать спрос и предложение. Поставки в северные регионы идут по графику. Несмотря на то, что в ряде субъектов, в частности в Сибири, проблемы еще решаются в оперативном порядке, власти охарактеризовали текущие трудности как временные.

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