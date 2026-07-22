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22 июля, 09:40

Экономика

Глава РСПП заявил о серьезном ценовом шоке на рынке топлива

Фото: depositphotos/blinow61​

Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии ТАСС.

По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время.

"Мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку", – сказал он.

Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета.

Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Кабмин держит ситуацию под контролем, нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка.

Вице-премьер РФ Александр Новак в середине июля говорил о частичной нормализации положения в этой области. Он подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря правительственным мерам.

Глава РСПП предупредил о последствиях роста цен на топливо

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