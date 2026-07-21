Володин заявил, что политизация топливной темы "попахивает пятой колонной"

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Политизация вопросов топливной сферы недопустима и выглядит как происки недругов России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сказал на пленарном заседании при обсуждении законопроекта о стабилизации топливного рынка.

"Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, "пятой колонной" внутри", – подчеркнул Володин.

По его словам, популизм и демагогия в этой сфере не просто разрушительны, но и крайне опасны. Политик призвал бороться за страну и поддерживать любые предложения, которые укрепляют государство и решают проблемы.

Володин также отметил, что Украина предпринимает попытки создать напряжение внутри России.

"Поэтому наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть", – добавил он.

Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). В свою очередь, нефтяные компании России реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что топливный рынок начал частично стабилизироваться благодаря принятым мерам. По его словам, это видно по числу работающих заправок и снижению очередей.