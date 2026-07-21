21 июля, 14:27Политика
Володин заявил, что политизация топливной темы "попахивает пятой колонной"
Фото: ТАСС/Максим Малиновский
Политизация вопросов топливной сферы недопустима и выглядит как происки недругов России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сказал на пленарном заседании при обсуждении законопроекта о стабилизации топливного рынка.
"Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже попахивает другим, "пятой колонной" внутри", – подчеркнул Володин.
По его словам, популизм и демагогия в этой сфере не просто разрушительны, но и крайне опасны. Политик призвал бороться за страну и поддерживать любые предложения, которые укрепляют государство и решают проблемы.
Володин также отметил, что Украина предпринимает попытки создать напряжение внутри России.
"Поэтому наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, по мирной инфраструктуре для того, чтобы общество расколоть", – добавил он.
Напряженная обстановка на российском рынке топлива сохраняется с мая. Кабмин внес в Госдуму проект мер по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). В свою очередь, нефтяные компании России реализуют меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом.
Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что топливный рынок начал частично стабилизироваться благодаря принятым мерам. По его словам, это видно по числу работающих заправок и снижению очередей.
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