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21 июля, 16:51

Культура

Мать Игоря Крутого получила квартиру в Майами за 100 долларов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Мать композитора Игоря Крутого Светлана стала обладательницей трехкомнатной квартиры в Майами, цена покупки – 100 долларов. По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, сделка носила символический характер, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что Крутой и его сестра Алла Баратта заранее позаботились о комфортной жизни матери в ее 92 года.

"Светлана Крутая, мама Игоря Крутого, действительно стала владелицей квартиры в Майами, стоимость которой составила всего 100 долларов. Игорь и Алла заранее позаботились о своей маме, чтобы она прожила свою старость достойно", – заявил продюсер.

Дворцов считает, что к этой сделке приложил руку именно Крутой, чтобы мама "не озадачивалась какими-то моментами".

По данным Mash, квартиру Светлане Крутой продала Баратта якобы для снижения налогов. Уточняется, что сестра композитора оформила сделку сразу после дня рождения матери.

Интересно, что в тот же день она приобрела другую квартиру в том же доме и тоже за 100 долларов. Продавцом стала компания Баратты TOC PH, через которую семья раньше покупала итальянскую мебель.

У Крутых есть две квартиры в районе Санни-Айлс-Бич. Речь идет об апартаментах площадью 258 и 323 квадратных метра, которые стоят 2,8 и 3,5 миллиона долларов соответственно. Ежегодный налог на них составляет около 83 тысяч долларов, то есть почти 6,5 миллиона рублей.

Певец Филипп Киркоров также владеет недвижимостью в Майами, у него там есть особняк. СМИ сообщали, что он должен каждый год платить налоги в размере 80 тысяч долларов.

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