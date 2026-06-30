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30 июня, 11:30

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Baza: Киркоров будет платить почти 80 тыс долларов налогов за особняк в Майами

Киркоров будет платить почти 80 тыс долларов налогов за особняк в Майами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство финансов США провело проверку особняка Филиппа Киркорова в Майами. Теперь певец должен будет отдавать в американский бюджет почти 80 тысяч долларов налогов, сообщает Baza.

Речь идет о доме на La Gorce Drive, это один из наиболее дорогих районов Майами-Бич. Особняк принадлежит поп-королю с 2011 года. Его территория – около 1380 квадратных метров. Там находятся гараж, террасы, бассейн, SPA и гостевой домик.

Без ремонта площадь некоторых построек изменилась в 2025 году. К примеру, площадь первого этажа особняка по кадастровым значениям уменьшилась практически на 12 квадратных метров. Больше всего сократилась зона SPA: с 7,5 до 2,8 квадратного метра.

Скорее всего, изменения произошли из-за новых обмеров и перерасчетов со стороны налоговых оценщиков. Сокращение площади сопровождается снижением стоимости.

Дом Киркорова в 2024 году стоил около 6,4 миллиона долларов, то есть примерно 496 миллионов рублей. Спустя год он подешевел до 6,07 миллиона долларов (примерно 468 миллионов рублей). Таким образом оценочная стоимость упала на 27 миллионов рублей.

При этом налог на особняк все равно увеличился. Артист заплатил в американскую казну порядка 74,5 тысячи долларов (около 5,7 миллиона рублей) в 2024 году, а в 2025-м речь шла о 77 тысячах долларов (около 5,9 миллиона рублей).

Ранее Киркоров подал в суд на АО "Ньюс Медиа", которому принадлежат издания Life и Shot. Поводом для иска стали публикации о его задолженности по ЖКХ. Певец настаивает, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

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