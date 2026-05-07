07 мая, 14:30

Шоу-бизнес

Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист России Филипп Киркоров выиграл в суде по делу о лишении прав на земельные участки и сносе имущества в Подмосковье. Об этом певец рассказал в беседе с РИА Новости.

Суд ранее отказал предпринимателю Глебу Рыськову в удовлетворении иска к Киркорову, в котором он просил снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты на береговой полосе в Подмосковье. Предприниматель подал апелляционную жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.

"К сожалению, существуют люди, которые пытаются нажиться на знаменитостях. У них, как правило, поданы сотни исков на совершенно разных медийных лиц и по разным случаям", – поделился Киркоров.

По его словам, часто эти люди "испаряются" после первого заседания или переходят на шантаж. Артист подчеркнул, что у него нет проблем с законом.

Иск к Киркорову был подан в октябре 2025 года. Рыськов подчеркивал, что береговые полосы, о которых шла речь, являются национальным достоянием, а потому они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

судышоу-бизнес

