Транспортная полиция Алтая проводит проверку по видео с Киркоровым в аэропорту Барнаула

Сотрудники транспортной полиции Алтайского края проведят проверку по видео, на котором запечатлен народный артист России Филипп Киркоров, закуривший в здании аэропорта Барнаула, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Киркоров прилетел на Алтай для того, чтобы провести концерт. В здании аэропорта артист закурил, что в итоге заснял местный житель.

"По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка", – отметили в ведомстве.

Представитель артиста Екатерина Успенская отметила, что Киркоров уже связался со службами аэропорта, чтобы оплатить штраф. Она также объяснила, что певец сделал это из-за усталости после смены часовых поясов и частых перелетов.

"Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта", – заключила Успенская.

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал задолженность с российского исполнителя Филиппа Киркорова, которая образовалась у артиста из-за неоплаченного проезда по платным участкам ЦКАД и М-12. В частности, основная сумма долга составила 2 085 рублей. Однако певец должен выплатить еще и неустойку в размере 2 085 рублей.

