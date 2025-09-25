Форма поиска по сайту

25 сентября, 06:35

Шоу-бизнес

На Филиппа Киркорова подали в суд за долги по кредитному договору

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск о взыскании задолженности по кредитному договору с народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что иск подала компания "Социум трейд". По версии организации, Киркоров оформил на себя кредит в Московском кредитном банке в 2020 году. Затем с согласия певца банк уступил право требования "Социум трейду", так как Киркоров не вернул долг в полном объеме.

В суде добавили, что беседа по указанному делу состоится 13 октября.

Ранее юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) полностью погасил долг за электроэнергию в доме, который расположен в подмосковной деревне Грязи. По данным Мосэнергосбыта, в июне долг юмориста превысил 432 тысячи рублей. После чего в августе в суд был подан иск.

В свою очередь, советская и российская эстрадная певица Лада Дэнс накопила долг в размере около 114 тысяч рублей. С июля прошлого года в отношении артистки остаются открытыми 12 исполнительных производств, 5 из которых связаны с взысканием свыше 87 тысяч рублей по коммунальным платежам.

