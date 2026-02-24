Форма поиска по сайту

Посол США Кушнер не явился на вызов в МИД Франции

Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Американский посол в Париже Чарльз Кушнер не явился на вызов в МИД Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

Вместо посла на вызов в МИД прибыл один из сотрудников посольства США. Он объяснил отсутствие Кушнера "личными обстоятельствами", в связи с чем его заменяет временный поверенный.

После неявки Кушнера министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро потребовал ввести для него ограничение на прямые контакты с членами французского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон никому не нужен. Глава Белого дома предложил ему присоединиться к "Совету мира" по Газе, однако тот отказался. В ответ на это Трамп указал, что французский президент "очень скоро покинет офис".

По данным СМИ, главы европейских стран разработали план по противодействию угрозам и давлению со стороны Трампа. В частности, Европа начнет постепенно снижать военную и экономическую зависимости от США.

политиказа рубежом

