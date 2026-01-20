Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 12:22

Политика

Трамп заявил, что Макрон никому не нужен

Фото: whitehouse.gov

Президент Франции Эммануэль Макрон никому не нужен, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает RT.

Глава Белого дома предложил Макрону присоединиться к "Совету мира" по Газе, однако тот отказался. В ответ на это Трамп указал журналистам на то, что французский президент "очень скоро покинет офис".

"Совет мира" должен стать временным органом управления в секторе Газа. В его состав вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Кроме того, приглашения получили Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. О получении приглашения также сообщал официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

политика

