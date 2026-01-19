Конгрессвумен США поддержала инициативу по приглашению Путина в "Совет мира" по Газе

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна поддержала приглашение Владимира Путина в "Совет мира" по ситуации в секторе Газа. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети X.

"Наследием президента США Дональда Трампа будет мир", – подчеркнула она.

Американский лидер ранее указывал, что "Совет мира" выступит временным органом управления в секторе Газа.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в "Совет мира" по Газе.

По его словам, Москва в данный момент изучает все детали предложения. Кроме того, Кремль надеется на контакты с Белым домом для прояснения нюансов.