19 января, 23:58Политика
Конгрессвумен США поддержала инициативу по приглашению Путина в "Совет мира" по Газе
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна поддержала приглашение Владимира Путина в "Совет мира" по ситуации в секторе Газа. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети X.
"Наследием президента США Дональда Трампа будет мир", – подчеркнула она.
Американский лидер ранее указывал, что "Совет мира" выступит временным органом управления в секторе Газа.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в "Совет мира" по Газе.
По его словам, Москва в данный момент изучает все детали предложения. Кроме того, Кремль надеется на контакты с Белым домом для прояснения нюансов.