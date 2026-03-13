ПВО за ночь уничтожила 176 украинских беспилотников над регионами России

За ночь с 12 на 13 марта дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 176 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, с 23:00 12 марта до 07:00 13 марта больше всего беспилотников сбили над Крымом – 80. Еще 29 дронов уничтожены над Адыгеей, 25 – над Краснодарским краем.

Над акваторией Азовского моря перехвачены 18 БПЛА, над Ростовской областью – 7, над Курской областью – 5, над Ставропольским краем – 3.

Также по 2 беспилотника сбили над Брянской областью и над акваторией Черного моря. Еще по 1 БПЛА уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Татарстаном.

Ранее один человек погиб в результате атаки беспилотников на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Краснодарского края. Также ранены оказались еще двое сотрудников предприятия, они доставлены в больницу.