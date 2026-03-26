26 марта, 21:47

Политика

Президент Ирана поблагодарил Россию на русском языке

Фото: ТАСС/Zuma

Иранский президент Масуд Пезешкиан на русском языке выразил слова благодарности в адрес России. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в X.

"От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России", – написал Пезешкиан на русском языке.

По его словам, поддержка народа России и Владимира Путина в адрес Ирана "вдохновляет" Тегеран.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Позже американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты ведут переговоры с Ираном. В частности, Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. В свою очередь, Иран отправил официальный ответ на предложение американской стороны.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

