Армия США заявила об уничтожении более 10 тысяч военных целей Ирана

Американские войска поразили свыше 10 тысяч военных объектов Ирана. Об этом говорится в докладе Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В командовании уточнили, что армия США уничтожила 92% крупнейших кораблей иранского военно-морского флота.

Ранее Иран запустил крылатые ракеты класса "берег-море" по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Атака была реализована военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. В результате авианосец был выведен из строя.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад" на республику, если ее руководство не захочет пойти на сделку с Вашингтоном.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.