01:42

Армия США заявила об уничтожении более 10 тысяч военных целей Ирана

Фото: depositphotos/adameq2

Американские войска поразили свыше 10 тысяч военных объектов Ирана. Об этом говорится в докладе Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В командовании уточнили, что армия США уничтожила 92% крупнейших кораблей иранского военно-морского флота.

Ранее Иран запустил крылатые ракеты класса "берег-море" по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Атака была реализована военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. В результате авианосец был выведен из строя.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность нанести по Ирану удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад" на республику, если ее руководство не захочет пойти на сделку с Вашингтоном.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: Иран объявил о 80-й волне ударов по позициям США и Израиля

Читайте также


Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

