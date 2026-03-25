25 марта, 04:57

Иран хочет создать союз для военного сотрудничества в регионе без участия США

Иран выразил готовность создать на Ближнем Востоке альянс стран для развития военного сотрудничества и обеспечения безопасности без участия в нем США и Израиля. С соответствующей инициативой выступил Генштаб ВС Ирана.

В ведомстве заявили, что странам региона не нужна помощь государства, которое находится за тысячи километров и превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля. В Тегеране также обвинили США в том, что они видят в странах Ближнего Востока лишь "богатство, хранящееся на их землях".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран выразил желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, переговоры с Ираном ведут вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф.

По информации СМИ, власти США передали Ирану план по выходу из текущего конфликта, который состоит из 15 пунктов. Это решение стало попыткой американской администрации найти выход из конфликта на фоне усиливающегося давления на экономику страны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Канал Al Hadath сообщил о попытке Израиля ликвидировать генерала Резу Радана в Тегеране

