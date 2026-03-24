Новости

Новости

24 марта, 18:05

Политика

Шойгу заявил об отсутствии перспективы прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/POOL/Максим Блинов

Перспективы прекращения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке на текущий момент не просматриваются, заявил секретарь Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергей Шойгу на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.

"Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается", – цитирует Шойгу РИА Новости.

По его словам, из США и Израиля звучат заявления о готовности продолжать удары по Ирану для достижения своих целей. При этом глава Совбеза отметил, что цели американских и израильских атак "непонятны никому", включая Вашингтон и Тель-Авив.

Кроме того, конфликт грозит глобальным и региональным торговым маршрутам, продовольственной безопасности и энергетическим рынкам, а также усиливает инфляционные ожидания и потоки мигрантов, резюмировал Шойгу.

Военная операция США и Израиля против Тегерана началась 28 февраля. В ответ на атаки Иран также начал обстрелы еврейского государства и американских баз на Ближнем Востоке. Кроме того, эскалация привела к перекрытию Ормузского пролива, что сказалось на ценах на нефть.

23 марта американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону отложить военные удары по иранским объектам на пять дней, объяснив это "успешными переговорами" с Ираном. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Иран был открыт к продолжению переговоров с США вплоть до начала американо-израильских ударов.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
