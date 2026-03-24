Шойгу заявил об отсутствии перспективы прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Перспективы прекращения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке на текущий момент не просматриваются, заявил секретарь Совета безопасности (Совбеза) РФ Сергей Шойгу на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем.

"Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается", – цитирует Шойгу РИА Новости.

По его словам, из США и Израиля звучат заявления о готовности продолжать удары по Ирану для достижения своих целей. При этом глава Совбеза отметил, что цели американских и израильских атак "непонятны никому", включая Вашингтон и Тель-Авив.

Кроме того, конфликт грозит глобальным и региональным торговым маршрутам, продовольственной безопасности и энергетическим рынкам, а также усиливает инфляционные ожидания и потоки мигрантов, резюмировал Шойгу.

Военная операция США и Израиля против Тегерана началась 28 февраля. В ответ на атаки Иран также начал обстрелы еврейского государства и американских баз на Ближнем Востоке. Кроме того, эскалация привела к перекрытию Ормузского пролива, что сказалось на ценах на нефть.

23 марта американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону отложить военные удары по иранским объектам на пять дней, объяснив это "успешными переговорами" с Ираном. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Иран был открыт к продолжению переговоров с США вплоть до начала американо-израильских ударов.

