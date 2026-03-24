Песков указал на отсутствие данных об ударе Израиля по судам с якобы российским оружием

Кремль не располагает данными о том, что Израиль нанес удар по судам с якобы российским оружием, направлявшимся в Иран, в Каспийском море. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщала, что атаковала иранские корабли и инфраструктуру в море.

"Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счет", – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Иран был открыт к продолжению переговоров с США вплоть до начала американо-израильских ударов. Кроме того, добавил он, Россия чрезвычайно негативно восприняла бы расширение зоны эскалации конфликта на Каспийский регион.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским объектам на пять дней, объяснив решение успешными переговорами между двумя сторонами. В ходе последних, по его словам, Исламская Республика продемонстрировала "серьезный настрой", согласившись отказаться от ядерного оружия.

